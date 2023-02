Merlier heeft enorm veel lof voor ploegmaat met wie hij het super kan vinden: "Al wat ik nodig heb, hij is zeer ervaren"

Als je zoals Tim Merlier van zege naar zege rijdt, dan kan je al eens met veel lof voor ploegmaats komen. Er is een teamgenoot in het bijzonder die bij hem op een goed blaadje staat.

Tim Merlier zit inmiddels aan zijn tweede ritzege in de UAE Tour, zijn derde in totaal dit seizoen. "Ik ben blij met deze overwinning en de goede dag die de ploeg kende. Het was weer een chaotische sprint, je kon zien dat er geen ploeg was die de finale controleerde."

Van Lerberghe deed het eens te meer uitstekend

Voor Merlier volstond het om aan het einde nog één mannetje bij zich te hebben. "Ik had Bert Van Lerberghe aan mijn zijde en dat was al wat ik nodig had. Hij is een heel goede en ervaren lead-out. We komen zo goed overeen en hij deed het eens te meer uitstekend."

De groene trui in de UAE Tour was dus veruit de snelste, dat geeft altijd toch een tikkeltje extra glans aan een overwinning. "Het voelt goed om te winnen in de groene trui. Ik ben blij dat ik zo'n perfecte start beleef bij Soudal Quick-Step."