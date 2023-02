Nathan Van Hooydonck is zeer scherp voor koersstrategie Lotto-Dstny: "Dat is toch raar eigenlijk"

Nathan Van Hooydonck heeft alles gegeven om Jumbo-Visma mee aan winst te helpen. Lotto-Dstny hield zich in de loop van de koers meer afzijdig en dat begreep Van Hooydonck niet zo goed.

Tijdens de Omloop lag de verantwoordelijkheid in het peloton grotendeels bij Jumbo-Visma, dat ook als een ontzettend sterk blok naar voren kwam. "Het is logisch dat er naar onze ploeg gekeken wordt als je ziet welke namen we in de ploeg hebben en wat ze allemaal al gewonnen hebben. Een beetje hulp van andere ploegen was wel welkom geweest, dat had wel fijner geweest", kaart Van Hooydonck fijntjes aan.

"Het is waar dat we altijd controle hadden, maar al die andere ploegen investeren toch ook in trainingskampen en voorbereidingswedstrijden om hier goed te zijn? Om dan te zeggen: we gaan er niet voor rijden... Zeker als je een kandidaat-winnaar hebt zoals Arnaud De Lie. Dat is een beetje raar eigenlijk", begreep Van Hooydonck het niet zo goed.

KLOOF VAN NEGEN MINUTEN

De meesterknecht van Jumbo-Visma had het dan vooral over het begin van de koers, toen er gejaagd moest worden op de vroege vlucht. "Op een bepaald moment is Edoardo Affini gestopt om te plassen en we dachten dat er misschien wel een ploeg kwam helpen. Er kwam maar niemand en dat gat werd ineens negen minuten."

Ze wisten natuurlijk ook wel dat er nog één en ander zat aan te komen. "We moesten ons niet zenuwachtig maken, omdat we wisten dat we er op de Lange Munte wel een heel deel gingen afrijden. Als we met vier ploegen aan het rijden waren, hadden we het ook geprobeerd."