🎥 Goede conditie maar zeker niet zijn weekend: Philipsen ook in Kuurne-Brussel-Kuurne bij ongelukkig incident

Het is niet het weekend geworden van Jasper Philipsen. Nochtans lijkt zijn conditie wel goed, maar onderweg maakte hij in beide wedstrijden van het voorbije weekend zaken mee die zijn kansen een ferme knauw gaven.

Na de Omloop vertelde Jasper Philipsen al hoe hij op de Muur van Geraardsbergen in de kant werd gereden en daar voet aan grond moest zetten. De snelle man van Alpecin-Deceuninck dacht dat hij anders wel bij de groep had gezeten die spurtte voor de ereplaatsen.

Een dag later volgde een nieuwe kans, want Kuurne-Brussel-Kuurne was misschien meer een parcours op zijn maat. Deze keer liep het mis op iets minder dan honderd kilometer van de aankomst. Jumbo-Visma maakte volle bak tempo en verderop in het peloton geraakten enkele renners vast in het gedrang.

🚴 🇧🇪 | Direct op de kant! Jumbo-Visma dreunt op kop en in het gedrang komt Jasper Philipsen ten val. #KBK23



pic.twitter.com/5DswkD30T2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 26, 2023

Het kwam tot een valpartij waarna vijf renners wat langer bleven stilstaan. Met daarbij vier man van Alpecin-Deceuninck en ook kopman Jasper Philipsen. Die was duidelijk aangeslagen, bij hem duurde het het langst om weer recht te kruipen. Philipsen zou Kuurne-Brussel-Kuurne ook niet uitrijden.