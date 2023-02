Arnaud De Lie merkt na zijn topweekend al dat zijn enorme ontbolstering effect heeft op het tactische spel

Geen zege, wel een topweekend voor Arnaud De Lie. De youngster maakte indruk en was twee keer op de afspraak.

"Een zevende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en een tweede plek in de Omloop is uiteraard een positieve balans", kan Arnaud De Lie leven met de resultaten. Na de Omloop was het ook uitkijken hoe hij hersteld zou zijn in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Toen de koers in de heuvelzone werd opengebroken, had ik in eerste instantie wat zware benen. Geleidelijk aan kwam ik in mijn ritme en werden de benen beter."

Dat De Lie zich zo manifesteert, betekent ook dat zijn ploeg soms de kastanjes uit het vuur zal moeten halen. Dat heeft de kopman nu al gemerkt. "Er werd naar ons gekeken in de achtervolging, maar mijn ploegmaats leverden knap werk. Dat we nog met vijf renners deel uitmaakten van het uitgedunde peloton toont aan dat we collectief sterk waren."

Met deze vorm komen er mooie dingen aan

Om nog voor de overwinning te strijden kwamen ze wel te laat. "Jammer genoeg was het niet voor de zege, maar ik sluit dit openingsweekend zeker met een tevreden gevoel af. Ik heb opnieuw een goede stap gezet en met deze vorm komen er ongetwijfeld nog mooie dingen aan."