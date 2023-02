Bijzonder sterk weekend van Wellens had nog mooier kunnen uitdraaien: "Zou zeker beter geweest zijn voor mij"

Tim Wellens was één van dé mannen van het Vlaamse openingsweekend. Hij was bij de beteren en misschien wel gewoon de beste als het bergop ging.

In Kuurne-Brussel-Kuurne trok hij ook weer op pad met enkele kompanen en dat leverde hem uiteindelijk de vijfde plaats op. "Ik had het tactisch misschien anders kunnen spelen, maar mijn benen waren heel goed. Dat is positief voor de volgende weken."

LEUKE FINALES

"De finales van zowel de Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne waren tof", had Wellens ook wel een stukje genoten. Was het mogelijk om er nog meer uit te halen? "Het zou zeker beter geweest zijn voor mij als de aankomst in Kuurne licht oplopend was, maar dat was niet het geval. Al bij al was het een heel mooi koersweekend."

Na de Omloop vertelde Tim Wellens al dat zijn benen sterk waren en dat hij op een gegeven moment dacht dat ze Dylan van Baarle nog gingen oprapen. Dat gebeurde uiteindelijk niet en het groepje met Wellens werd nog opgeslokt door een achtervolgende groep.