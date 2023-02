Lefevere 'not amused': "Hebben geen Van Aert, maar bij ons toch ook jongens die kunnen rijden zoals Tiesj of Nathan"

Patrick Lefevere is 'not amused'. Veel is er ook niet om vrolijk van te worden, want ook zonder Van Aert domineerde Jumbo-Visma en kwam Soudal Quick-Step te weinig in het stuk voor.

Lefevere reageerde bij verschillende media op het matige openingsweekend van zijn ploeg. "Jumbo is nu de ploeg die wij een aantal jaar geleden waren. Ze domineren en dicteren de koers. We worden gedicteerd. We zijn duidelijk te licht", citeert Het Laatste Nieuws hem.

Een vaststelling om toch even bij stil te staan. "We hebben geen Wout van Aert, maar er zijn bij ons toch ook jongens die kunnen rijden zoals Tiesj en Nathan. Als Van Hooydonck mee kan zijn, moeten er van ons ook drie of vier mee kunnen zijn. Maar ze zijn er gewoon niet."

We zijn de underdog en koersen te defensief

"We hebben jarenlang als favorieten gekoerst, maar nu zijn we de underdog en weten we niet hoe we dat moeten aanpakken. We koersen nu te defensief", oordeelt Lefevere. "We gaan wat verspreid zitten in de groep, we laten ons vangen bij valpartijen... We moeten dringend leren om dat beter te doen. Of ik een oplossing zie? Naar de mis gaan misschien. Gaan bidden. Ach, het is ook niet dat we moeten panikeren."

De CEO van Soudal Quick-Step kan wijzen naar de twaalf zeges die de ploeg al wel behaalde dit jaar. Op ander terrein. "Maar degenen die nu door de mand vallen, gaan toch een keer kleur moeten bekennen, want er zijn er een aantal die einde contract zijn en straks zit ik aan de andere kant van de tafel."