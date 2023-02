Soudal Quick-Step wijst ook naar valpartij voor ontgoochelende uitkomst in Kuurne: "Het was onze dag niet"

Soudal Quick-Step hoopte dat het in Kuurne een ander verhaal ging zijn. Het was toch terug niet de dag voor de mannen van de Wolfpack.

Nochtans stond Soudal Quick-Step in Kuurne aan de start met Fabio Jakobsen, niet voor niets de winnaar van de vorige editie. Er waren dus wel degelijk winstkansen. "Ik voelde mij vandaag vrij goed, maar we waren ongelukkig met die val. Daardoor verloren we de halve ploeg", verklaarde Jakobsen achteraf.

De Nederlandse sprinter verwijst naar een valpartij op zo'n tachtig kilometer van de aankomst waar zowat de helft van de ploeg bij betrokken was. Nadien zaten enkel Jakobsen, Ballerini en Sénéchal nog in die eerste groep.

Het was lastig tegen zo'n sterke kopgroep

Bovendien was een aantrekkelijke ontsnapping tot stand gekomen, waaruit de latere winnaar Benoot ook zou komen. "We hebben nog alles geprobeerd, maar het was lastig tegen zo`n sterke kopgroep. Het was niet onze dag, maar we hebben hard gevochten en toch laten zien dat de conditie er is voor de komende wedstrijden." Jakobsen spurtte nog naar plek 9, daarvoor waren hij en zijn ploeg uiteraard niet naar Kuurne gekomen.