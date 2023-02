Geen De Lie in Le Samyn, wel een ander goudhaantje van Lotto-Dstny: "Hoop in zijn voetsporen te treden"

Arnaud De Lie reed het volledige openingsweekend en schrapte de opener van het Waalse voorjaar, Le Samyn. Maar Lotto-Dstny heeft nog ander wapen in de aanbieding.

Vorige week werd Alec Segaert (20) nog maar officieel prof bij Lotto-Dstny. De Europees kampioen tijdrijden bij de beloften is samen met De Lie één van de grote hopen van de ploeg in de toekomst.

Segaert komt nu pas kijken, terwijl de tien maand oudere De Lie nu al tot de wereldtop lijkt te behoren. "De ploeg wil vooral tonen dat ze veel vertrouwen hebben in mij. Ik zie Arnaud als een voorbeeld. Ik hoop dat ik een beetje in zijn voetsporen kan treden", zegt Segaert bij HLN.

Geen idee wat te verwachten

Segaert moest in zijn eerste koers van het jaar, de Tour des Alpes Maritimes et du Var, opgeven. Hij had echter last van diarree en heeft drie dagen afgezien. Ondertussen is hij wel helemaal hersteld en staat hij aan 100% aan de start in Le Samyn.

"Ik heb geen idee wat ik mag verwachten. Een resultaat wil ik er niet op kleven", zegt Segaert nog. Hij kan in tegenstelling tot De Lie niet rekenen op een sterke eindsprint, maar moet het hebben van een zware wedstrijd waarbij hij solo kan eindigen of in een klein groepje dat ook al helemaal kapot zit.