Het mysterie ontrafeld: vrouw op de E3-banner is zeer gekende naam uit de wielerwereld

Het mysterie van de E3-banner heeft de wielerwereld enige tijd in de ban gehouden. De identiteit van de vrouw op de banner is nu onthuld.

Om de E3-banner is elk jaar wel heel wat te doen en ook in 2023 is het prijs. De wedstrijd die dit jaar door het leven gaat als de E3 Saxo Classic kwam met een banner waarop een vrouw prijkte die naar beneden keek, een hoed droeg en een vinger op de lippen hield.

Het was zo dus niet zichtbaar wie het juist was. Het gaf alle wielerliefhebbers de kans om er naar te raden. Het leek zo een beetje op het concept van The Masked Singer, zonder dat er gezongen werd dan. De organisatie achter de wielerwedstrijd speelt vandaag open kaart.

Op de Instagrampagina is een kort filmpje verschenen waarin de vrouw op de banner naar boven kijkt. Zo kunnen we deze keer dus wel haar gezicht zien: het is Ine Beyen, voormalig wielrenster en commentator bij tv-uitzendingen van vrouwenwedstrijden. "Trots dat ze dit jaar haar schouders onder onze campagne zet!" De E3 Saxo Classic gaat dit jaar door op 24 maart.