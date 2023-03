Christophe Roodhooft over kritiek na slechte start: "Geen enkele van onze partners heeft dat ooit al zo bekeken"

Het loopt momenteel nog niet voor Alpecin-Deceuninck. Als enige WorldTour ploeg won het nog een wedstrijd.

Alpecin-Deceuninck promoveerde na drie goede jaren naar de WorldTour. Maar dat nieuwe niveau bevalt hen momenteel nog niet echt. Zeventien van de achttien WorldTour-ploegen wonnen al een wedstrijd, Alpecin-Deceuninck nog niet.

De ploeg koos er voor om hun goede renners op hoogtestage te laten gaan en de 'mindere' renners kwamen dan aan de start van de Ruta del Sol of de Ronde van de Algarve.

Ook Christophe Roodhooft weet dat het jaar niet goed begonnen is, maar nuanceert ook. "Onze start is matig en andere ploegen doen het wel goed, maar het is niet dat we zitten te janken in een hoekske. We hebben de voorbije winter hard gewerkt", zegt hij bij HLN.

Geen eenmansploeg

Zaterdag komt Mathieu van der Poel weer aan de start in de Strade Bianche. De ploeg wordt door sommigen soms een 'eenmansploeg' genoemd. Maar dat vindt Roodhooft helemaal niet terecht.

"Geen enkele van onze partners heeft dat ooit al zo bekeken en zij investeren uiteindelijk in ons. We werken met heel veel mensen elke dag op en naast de fiets, hoe kan je dan een eenmansploeg zijn!?", zegt hij nog.