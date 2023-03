Italiaan die niet inging op contractvoorstel Intermarché bevestigt nieuwe ploeg, debuut weldra

Domenico Pozzovivo (40) heeft dan toch eindelijk een ploeg gevonden. Dat bevestigt de Italiaan zelf.

Domenico Pozzovivo kreeg vorig jaar maar half februari een contract bij Intermarche-Wanty-Gobert. De Italiaan werd onder meer achtste in de Giro en deed het ook uitstekend in enkele klassiekers in het najaar.

Maar de Italiaan weigerde bij Intermarché-Circus-Wanty in te gaan op het contractvoorstel. Hij zocht naar een nieuwe ploeg, maar vond die eigenlijk niet meer. Tot nu, want Pozzovivo zou weldra bij Israel-Premier Tech tekenen.

Dat bevestigt de Italiaan nu zelf aan TuttoBiciWeb. "De ploeg is bezig om het bureaucratische proces met de UCI af te ronden, waarna mijn contract aangekondigd gaat worden."

"Ze proberen het proces iets te versnellen, zodat ik aan de start kan staan van Tirreno-Adriatico die maandag van start gaat", zegt Pozzovivo.