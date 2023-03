🎥 Lachende Puck Pieterse verkent de Strade Bianche: "Beter dan de Belgische wegen"

Puck Pieterse heeft het parcours van de Strade Bianche verkend. Het zorgde voor heel wat hilariteit bij de jonge Nederlandse.

Niet alleen op de fiets is Puck Pieterse een fenomeen. Ook op YouTube is ze heel populair. Ze filmt steevast haar verkenningen met haar GoPro en zet die dan online.

Dat deed ze ook met de Strade Bianche. Zaterdag rijdt ze in Toscane haar 1e WorldTour-wedstrijd en ze ging vooraf al op verkenning met haar ploeg.

Het parcours lag er door de regen zwaar bij. Toch bedierf dat niet de pret bij Pieterse en co. "Die bobbels zijn nog het ergste", vertelde Pieterse tijdens haar verkenning. En als het wat steiler werd: "Ik ga proberen niet te wenen als ik naar boven klauter. En de grindwegen hier zijn beter dan de Belgische wegen."

Ook had Pieterse al een plannetje voor zaterdag klaar: "Hier vallen we aan", sprak ze ploeggenote Yara Kastelijn aan. "Met de hele ploeg en in volle finale uit de groep der favorieten."