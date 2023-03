De fiets van Tadej Pogacar en Team UAE Emirates minder?: "Dat wil ik toch wel nuanceren"

In de aanloop naar de Strade Bianche was er al het een en ander te doen rond de fietsen. Ook rond die van Team UAE Emirates en Tadej Pogacar.

In de podcast Wielerclub Wattage ging het in de 1e aflevering onder meer over de fiets van Tadej Pogacar. Bij Team UAE Emirates rijden ze met een Colnago. Die zou niet van het niveau van de fietsen van Soudal Quick-Step, Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers zijn.

Bij Sporza kwam hun spion op de fietsen terug. "Ik wil dat toch wel nuanceren", vertelde de renner. "Sinds dit jaar rijdt de ploeg met een nieuwe en betere Colnago-fiets. Ze zijn van Compagnolo naar Shimano overgeschakeld en ook rijden ze met ENVE-wielen."

De spion van Sporza merkte dat ook al in koers: "De hele ploeg heeft een stap vooruit gezet. Kijk maar naar Rui Oliveira: tijdens het openingsweekend fietste hij er telkens mooi tussendoor."