De nieuwe Tim Wellens bij UAE: zowat alles veranderd en de sterke invloed van zijn superkopman

Tim Wellens vertrok na meer dan tien jaar bij de Lotto-ploeg. Hij rijdt nu bij UAE Team Emirates en dat bevalt hem wel.

Elf jaar reed Wellens bij de Lotto-ploeg. Maar toch vond hij het nodig om eens andere lucht op te snuiven. De resultaten vielen de laatste jaren wat tegen en Wellens was altijd kopman bij Lotto.

Ook de vrouw van Wellens ziet dat de nieuwe omgeving hem goed doet. "Nu oogt Tim veel relaxter. Hij rijdt voor een kopman (Tadej Pogańćar) die het heel vaak afmaakt. Dat zorgt voor een positieve vibe binnen de ploeg en Tim surft mee op dat geluk", zegt ze bij Sporza.

Wellens is bij UAE vaak helper van Pogańćar, maar mag zoals in de Strade Bianche ook soms nog kopman zijn. "Pogańćar toont veel appreciatie voor Tim, wat extra inspirerend werkt", zegt de vrouw van Wellens nog.

Nog heel wat veranderingen én kindergeluk

Daarnaast werkt Wellens ook nog met een nieuwe coach en diëtiste. Nieuwe trainingsmethodes en ook meer op zijn voeding letten, terwijl dat bij Lotto niet het geval was.

En wat Wellens waarschijnlijk nog het meeste vleugels geeft is, de geboorte van zijn zoon Victor in september. Dat zorgt wel voor uitdagingen qua rust, maar ook voor extra motivatie in de koers.