Na Van Aert moet ook Belgische in topvorm forfait geven voor Strade Bianche: "Keek er enorm naar uit"

Justine Ghekiere werd begin deze week getroffen door een verkoudheid waardoor ze niet veel kon trainen in aanloop naar de Strade Bianche. In samenspraak met haar team AG Insurance - Soudal Quick-Step heeft ze besloten om niet te starten.

"Ik ben teleurgesteld dat ik dit weekend niet aan de start sta van de Strade Bianche. Door de goede start die ik dit jaar maakte, keek ik er erg naar uit om samen met mijn ploegmaten deel uit te maken van deze wedstrijd. Hopelijk herstel ik snel en kan ik me volledig focussen op de volgende race op mijn kalender", klinkt het bij Ghekiere..

Ghekiere won de Ronde van Valencia voor vrouwen en pakte daarmee haar eerste profzege. In de selectie van AG Insurance - Soudal Quick-Step wordt Ghekiere vervangen door de Zweedse Julia Borgström.

🚑 Justine Ghekiere is Ill and won’t be at Strade Bianche. Julia Borgström will replace her.



Read more 👉 https://t.co/DwMpyP1gvD

⁣⁣#unlockyourpotential #GearUp #Wolfpack



📸: @woutbeel pic.twitter.com/fY017GdRji