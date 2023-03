Tiesj Benoot spreekt zich uit over de afwezigheid van Wout Van Aert in de Strade Bianche en ziet gelijkenissen met het verleden

Wout Van Aert heeft zijn competitiestart moeten uitstellen. Daardoor is hij in de koerswereld het gespreksonderwerp.

Op hoogtestage werd Wout Van Aert ziek, maar Tiesj Benoot maakt zicht geen zorgen. Hij was erbij toen Van Aert ziek werd. Van Aert kon toen 2 dagen niet trainen, maar Benoot vertelde aan Het Nieuwsblad dat Van Aert nadien weer heel hard ging.

Benoot is ervan overtuigd dat Van Aert in de Strade Bianche sowieso de finale zou gereden hebben, maar tegelijkertijd vindt Benoot het ook logisch dat Van Aert pas in de Tirreno-Adriatico aan zijn seizoen begint. Die rittenkoers is geen doel voor Van Aert en zijn doelen liggen ook later. Ook zou het volgens Benoot voor Van Aert niet echt dankbaar zijn om niet topfit de Strade Bianche te rijden.

Ten slotte vergeleek Benoot de huidige situatie met die van net voor de Tour van 2022. Van Aert paste toen voor het BK door een knieblessure. Benoot herinnerde zich nog dat het land toen in rep en roer stond, maar we weten allemaal wat daarna gebeurde. Van Aert reed zeer aanvallend en won 3 ritten, de groene trui en de superstrijdlust in de Tour.