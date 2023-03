Topfavoriet Tom Pidcock met een duidelijk plan naar zijn 1e doel van het seizoen

Tom Pidcock is zaterdag een van de topfavorieten in de Strade Bianche. Hij blikte vooraf vooruit.

INEOS Grenadiers maakte al ruim op voorhand zijn selectie voor de Strade Bianche bekend. Tom Pidcock is de kopman binnen de selectie en een van de favorieten om op Piazza del Campo te winnen.

Pidcock vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij over de selectie tevreden is. Met Michal Kwiatkowski heeft hij een tweevoudige laureaat aan zijn zijde. Pidcock vindt het goed dat de selectie sterk in de breedte is, omdat het een onvoorspelbare wedstrijd is. Onder meer ook Laurens De Plus is erbij.

The famous Tuscan roads are calling...



It's time for #StradeBianche

Op het vlak van tactiek denkt Pidcock er gemakkelijk over: bij de belangrijkste stroken wil hij goed vooraan zitten en daarna zal hij wel zien. Al beseft hij wel dat plannen maken gemakkelijk is. Het zijn de benen die zaterdag nog altijd zullen spreken.