Weinig animo voor de Vuelta voor vrouwen: veel topploegen (ook Belgische) zeggen af: "De basis is er niet"

De Vuelta voor vrouwen wordt in 2023 mogelijk een sisser. Veel topploegen hebben al afgezegd.

Als WorldTour-koers bij de vrouwen worden veel topploegen aan de start verwacht, maar verschillende ploegen laten de Vuelta links liggen. Zo zullen Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick-Step niet aan de start staan. Ook de topploegen Uno-X en Human Powered Health zullen niet aan de start staan, net als Ceratizit-WNT en Lifeplus-Wahoo.

De voornaamste reden daarvoor is de kalenderwijziging. In 2022 liep de Vuelta voor vrouwen gelijktijdig met die voor de mannen. In 2023 zal die van 1 tot 7 mei doorgaan, terwijl die maanden al propvol zitten.

Eerder kaartte Sebastian Unzué, manager bij Movistar, dat probleem al aan. "Met de koersen die al gereden worden in mei is er geen ruimte voor de Vuelta. Ploegen hebben maar 14 of 15 rensters, terwijl februari, maart en april net zeer intensieve maanden zijn. In mei heb je dan plots al de Vuelta, terwijl de rensters eigenlijk 10 dagen rust nodig hebben. De basis is niet op orde: we hebben te veel koersen en te weinig rensters", vertelde Unzué aan CyclingWeekly.