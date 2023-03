Attila Valter slaat mea culpa na slechte samenwerking met Tiesj Benoot in Strade Bianche

Met Tiesj Benoot op plek drie en Attila Valter op plek vijf deed Jumbo-Visma het weer goed. Maar er zat wellicht meer in als de samenwerking tussen de twee beter was.

De samenwerking tussen Tiesj Benoot en Attila Valter was in de achtervolgende groep ver te zoeken. De twee spraken niet met elkaar en geen van de twee offerde zich dan ook op voor de ander.

Valter was tevreden met zijn vijfde plek. "We moeten hier van genieten. We zaten met twee mee op kop en eindigen uiteindelijk op het podium", citeert In de Leiderstrui hem.

"Qua Jumbo-standaarden kwamen we voor meer, maar het zou een mirakel zijn als we alle koersen winnen waaraan we meedoen. We gaan hierna weer voor hoger."

Slechte communicatie met Benoot

"Ik had misschien iets beter kunnen communiceren met Tiesj, dat was vooral mijn fout", zegt Valter nog. De Hongaarse kampioen wijst ook naar het feit dat hij voor het eerst samen reed met Benoot en dit nog maar zijn tweede koers was voor Jumbo-Visma.

Valter vergeleek zichzelf ook met Van Hooydonck, die in Kuurne-Brussel-Kuurne wel goed samen werkte en Benoot zo de zege pakte. Op dat vlak moet hij Benoot nog beter leren kennen vindt hij.

"Ik hou van Tiesj, maar we zullen meer koersen nodig hebben om elkaar volledig te begrijpen. Dan kunnen we voor nog betere resultaten gaan", besloot de Hongaar.