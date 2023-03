Julian Alaphilippe zoekt na een rampjaar weer de goede vorm: zijn entourage schat de huidige status in

Julian Alaphilippe beleefde in 2022 een echt rampjaar. 2023 zette hij al goed in met een zege in de Faun-Ardèche Classic, wat zijn entourage tevreden stemt.

2022 was een echt rampjaar voor Julian Alaphilippe. Hij werd voor de Strade Bianche 2 keer ziek en tijdens die Italiaanse koers viel hij ook nog eens zwaar. Nadien werd hij opnieuw ziek, viel hij in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw zwaar. Uiteindelijk sloot hij het seizoen met een coronabesmetting en een val in de Vuelta.

Dries Devenyns ziet dat het met Alaphilippe weer goed gaat. Aan Het Nieuwsblad vertelde Devenyns dat de conditie van Alaphilippe al beter is dan die in 2022 ooit geweest is.

Ook Patrick Lefevere ziet dat. Al kreeg Alaphilippe na zijn zege in de Faun-Ardèche Classic een hongerklop in de Faun Drôme Classic. Lefevere probeert daar het positieve van in te zien. Hij vertelde dat er vroeger werd gezegd dat je na een hongerklop je topvorm vond en hij hoopt dat we in de Strade Bianche daar al iets van zullen zien. Door hem agressief te laten koersen, willen ze hem verder laten groeien. De topvorm moet er vanaf de Ronde van Vlaanderen zijn.