Toch problemen bij SD-Worx? Demi Vollering riep "kutwijf" richting ploeggenote Lotte Kopecky

De Strade Bianche bij vrouwen is op een vreemde manier geëindigd. Lotte Kopecky en Demi Vollering, beiden SD-Worx, sprintten in de straten voor Sienna om de zege.

Na de finish in de Strade Bianche voor vrouwen ook niet meteen een innige omhelzing tussen Kopecky en Vollering, wel een soort ijzige afstand tussen de twee.

Volgens Vollering zelf omdat ze niet wisten wie er gewonnen had, maar ook in aanloop naar de podiumceremonie bleef het lang stil tussen Kopecky en Vollering.

Riep Vollering "kutwijf"?

Nadien ontstond ophef over het feit dat Vollering "kutwijf" zou geroepen hebben in de richting van Kopecky.

"Dat kan ik mij niet herinneren. Ik geloof niet dat ik zoiets heb gezegd, maar in het heetst van de strijd weet je dat nooit", zei Vollering in een reactie bij HLN.

"Als ik zoiets al gezegd heb, was het meer een grap als van: ‘Wat doe je nu tegen mij?’", maakte Vollering nog duidelijk.

Vollering benadrukte wel dat alles weer goed is tussen haar en Kopecky. "Het was meteen weer goed tussen ons. Ze was ook oprecht blij. Er blijven geen hard feelings over."