Johan Bruyneel ziet dat Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in Parijs-Nice een statement willen maken, maar ziet nog een gevaarlijke klant

Zondag begint Parijs-Nice. Dan krijgen we het duel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Johan Bruyneel zal met argusogen naar het duel kijken.

Volgens Johan Bruyneel zullen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard er in Parijs-Nice een waar prestigeduel van maken. Aan Het Nieuwsblad vertelde Bruyneel dat de ene vóór de andere zal willen eindigen. Ze willen daarmee tonen dat ze de beste zijn en daarmee ook een statement maken.

Achter dat duo ziet Bruyneel Simon Yates. Volgens hem kan de Brit een gevaarlijke klant worden. In 2022 won hij de slotrit in Nice en volgens Bruyneel rijdt Jayco-Alula ook altijd een sterke ploegentijdrit.

Bruyneel kwam ook nog eens terug op zijn uitspraken over Team UAE Emirates en Tadej Pogacar. Pogacar zou te veel hooi op zijn vork nemen en het team zou hem moeilijk in toom kunnen houden. Bruyneel blijft bij zijn standpunt. Vooral omdat in een grote ronde iedere inspanning serieus moet opleveren. Hij ziet het eerder als een waarschuwing, maar weet ook dat zijn mening fout kan zijn.