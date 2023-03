🎥 Loïc Vliegen deelt video van Belgische collega bij Alpecin-Deceuninck: "Geen respect tijdens en na de koers"

Het kan na een koers al eens chaotisch verlopen, maar Loïc Vliegen vindt dat er dan nog een bepaald gedrag is aangewezen. Hij verwijt Gianni Vermeersch een gebrek aan respect.

Loïc Vliegen heeft op zijn Twitterpagina een filmpje gedeeld van na de aankomst van de Strade Bianche. Bij Eurosport was een nabespreking aan de gang over het grootse nummer dat Tom Pidcock net had opgevoerd. Achter de interviewer van dienst stonden enkele andere renners kort op mekaar.

Een renner van EF Education-EasyPost stond nietsvermoedend van zijn drinkbus te drinken. Gianni Vermeersch van Alpecin-Deceuninck wilde door en gaf hem een paar keer een por, al is het niet duidelijk hoe de conversatie tussen de twee nadien nog verliep.

"Geen respect tijdens en zelfs na de koers", zegt Loïc Vliegen over Gianni Vermeersch, wellicht niet zijn beste vriend.