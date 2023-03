🎥 Met een ultieme slotsprint snoept Magnus Cort het geel van Nathan Van Hooydonck in Parijs-Nice af

Magnus Cort is de nieuwe leider in Parijs-Nice. Al was het zeer nipt met Nathan Van Hooydonck.

Jumbo-Visma klokte de snelste tijd in de ploegentijdrit aan de finish. Nathan Van Hooydonck stond als bestgeplaatste zo virtueel aan de leiding in Parijs-Nice.

Dan moesten nog 4 teams komen. EF Education-EasyPost was de enige die nog een bedreiging vormde. Magnus Cort perste er in de laatste kilometer nog een laatste sprintje uit, maar kwam anderhalve seconde te kort.

Zijn sprint was niet genoeg voor de zege, maar wel voor de gele trui. Cort pakte geel met een seconde voorsprong. Zo werd het balen Van Hooydonck.

Het geel was voor Cort niet helemaal onverwacht: "Je kan altijd het geel verwachten. Voor de ploegentijdrit dachten we met het team groot. We hebben een sterk team daarvoor. Ik ben dan ook heel blij dat ik het geel heb kunnen pakken", klonk het in het flashinterview.

Wellicht zal Cort de gele trui na de 4e etappe moeten afgeven. De finish ligt na een aankomst boven. "Spijtig genoeg is het een zware finish, maar ik zal natuurlijk mijn best doen om mijn trui zo goed mogelijk te verdedigen", besloot de Deen.