Tim Merlier verrast na 2 dagen Parijs-Nice en heeft een boodschap voor zijn collega's: "Dat maakt het nog gevaarlijker"

Tim Merlier maakt zijn debuut voor Parijs-Nice. Na 2 dagen was hij al enorm verrast over de wedstrijd.

Meteen debuteerde Tim Merlier met een zege in de openingsetappe. Zo mocht hij meteen in de leiderstrui rondrijden. In de 2e etappe werd hij opgehouden door een val voor hem. Daardoor kon hij niet voor een nieuwe overwinning meesprinten.

Over die hectiek verbaasde Merlier zich. Vroeger dacht hij dat Parijs-Nice een wedstrijd was waar je rustig kan rondrijden, maar dat moest hij na 2 ritten herzien. "Het gaat er heel nerveus aan toe", vertelde hij aan de Gazet van Antwerpen. "Je moet heel de tijd voor je plaatsje vechten."

Het parcours maakt het er ook niet gemakkelijker op. Her en der zijn middenbermen en die worden niet altijd even goed aangeduid. "Als je op de 3e rij zit, zie je die niet aankomen en dat maakt het nog gevaarlijker", ging Merlier verder. "Ook wordt het niet altijd goed aangeduid. De collegialiteit is soms ver zoek."