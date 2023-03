Tom Pidcock zette met zijn overwinning in de Strade Bianche eindelijk een stap naar de wereldtop, al heeft hij nog werk en keuzes te maken

Tom Pidcock won zaterdag de Strade Bianche. De Brit rondde een indrukwekkend nummer mooi af.

Tom Pidcock pakte met zijn zege in de Strade Bianche nog altijd maar zijn vierde profoverwinning op de weg. Eerder had hij al de Brabantse Pijl (2021), de rit naar Alpe d'Huez in de Tour (2022) en in februari nog een rit in de Ronde van de Algarve gewonnen.

Pidcock wordt dit jaar nog altijd maar 24, maar voor het megatalent dat hij is, imponeerde hij op de weg nog niet zo heel veel. In het mountainbiken pakte hij natuurlijk wel al de Olympische titel en in het veldrijden de wereldtitel.

Keuzes maken zal noodzakelijk zijn

Maar in de toekomst lijkt Pidcock toch keuzes te moeten maken als hij bij de tot de wereldtop wil behoren op de weg. Eerst en vooral zal Pidcock nog moeten uitzoeken wat voor wegrenner hij nu is, klassiek of ronderenner. Al kan je ook de twee zijn bewijst Tadej Pogačar.

Toch moet het eigenlijk nog allemaal beginnen voor Pidcock op de weg. Hij zal de komende jaren een van de belangrijkste renners worden op de weg, als hij zich daar al volop op zal focussen.

Als hij zich op volop wil focussen op de weg, zal Pidcock ook daar keuzes moeten maken. Want de combinatie van weg, veld en mountainbiken zal in de toekomst toch erg moeilijk worden, dat zagen we ook al bij Mathieu van der Poel.

De weg is nog lang

Pidcock zal in de toekomst nog heel wat werk hebben om qua palmares in de buurt te komen van zijn leeftijdsgenoten Pogačar en Evenepoel. Maar dat zijn natuurlijk ook megatalenten, iets wat Pidcock nog moet gaan bewijzen op de weg.