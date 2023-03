🎥 Philipsen veegt de nul weg voor Alpecin-Deceuninck in Tirreno-Adriatico na meesterlijke lead-out Van der Poel, Van Aert zesde

Jasper Philipsen heeft eindelijk de nul weg geveegd voor Alpecin-Deceuninck. Na een meesterlijke lead-out van Mathieu van der Poel kon Philipsen het bijna niet meer afgeven.

Net als dinsdag was het opnieuw aan de sprinters in Tirreno-Adriatico. Aankomstplaats Foligno was geen onbekend terrein, want ook in 2019 en 2021 kwam de Tirreno daar al eens aan.

De renners hadden de beelden van die finale nog eens herbekeken, want die was technisch en had veel bochten, ook in de laatste 300 meter zat nog een grote bocht naar rechts.

Vier Italianen, met de broers Bais daarbij, probeerden het wel, maar op 70 kilometer van de streep was hun vlucht al over. De sprint leek er te komen, maar op 12 kilometer van de meet trok Jumbo-Visma toch een waaier onder het gebeuk van Wout van Aert. Op minder dan 4 kilometer van de meet kwam alles toch weer samen.

Philipsen rondt het werk van Van der Poel af

Van der Poel nam op 500 meter van de streep de sprint in handen en zette zich op kop voor Philipsen. De Nederlander zette Philipsen op zo'n honderd meter van de streep af en verliezen kon bijna niet meer.

Philipsen won met meer dan een fiets voor en veegt zo de nul weg voor Alpecin-Deceuninck dit seizoen. Bauhaus werd tweede, Girmay derde. Wout van Aert sprintte mee en werd zesde.

🚴🇮🇹 | Winst voor Jasper Philipsen! 🇧🇪 Hij mag Mathieu van der Poel bedanken voor een fenomenale lead-out. #tirrenoadriatico



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/dNJ5Dr09fk — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 8, 2023

Results powered by FirstCycling.com