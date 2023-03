Jasper Philipsen pakt eerste zege van het jaar in dankzij Mathieu van der Poel: "Moest bijna niet meer sprinten"

De nul is eindelijk weg voor Alpecin-Deceuninck en voor Jasper Philipsen. Die mocht vooral Mathieu van der Poel bedanken nadien voor zijn perfecte lead-out.

Alpecin-Deceuninck had als enige WorldTour-team nog niet gewonnen in 2023, maar die nul is eindelijk weg. Desondanks al enkele ereplaatsen vertelde Philipsen dat hij eigenlijk geen stress voelde om te winnen.

"Het is altijd mooi om te winnen en zeker na zo'n teamprestatie als vandaag. De start van het seizoen verliep niet zoals we het hadden gehoopt, maar het is nog vroeg in het jaar. Ik wist dat we kalm moesten blijven en dat de zeges dan vanzelf zouden komen", zei Philipsen in het flashinterview.

Mee in de waaier en perfecte lead-out Van der Poel

In de finale trok Jumbo-Visma nog een kleine waaier, maar daar was Philipsen op voorzien. "Mijn teammaat Gianni Vermeersch vertelde vanmorgen in de meeting al dat het mogelijk op waaiers zou uitdraaien."

"Ik reed iets te ver achteraan, maar ik kon het wiel van Ganna pakken. Hij reed het gat naar de eerste groep helemaal dicht, al kwam uiteindelijk alles weer samen", zei Philipsen nog.

In de sprint kon Philipsen rekenen op Mathieu van der Poel, die lang door trok en Philipsen op zo'n 100 meter van de streep afzette. "Ik bijna niet meer te sprinten door de lead-out van Mathieu."