José De Cauwer drijft opnieuw de spot met Jumbo Visma

Jumbo Visma won in Parijs-Nice de ploegentijdrit. Een mooie zege, maar José De Cauwer had er wel wat meer van verwacht.

De zege ging naar de formatie van Jonas Vingegaard in de ploegentijdrit, maar zelf waren ze er niet helemaal tevreden mee. Vingegaard had duidelijk een grotere kloof met de andere ploegen verwacht.

Ook José De Cauwer was die mening toegedaan. “Jumbo Visma is naar deze koers gekomen met deze ploeg voor deze dag, maar ze blijven misschien een beetje onder de verwachtingen”, vertelt hij op Sporza.

En dan zet De Cauwer opnieuw een grote glimlach op. “Al mag je dat niet zeggen, want misschien trap je dan op iemands tenen”, verwijst hij duidelijk naar de conflicten die hij de voorbije dagen had met Nathan Van Hooydonck over diens ‘kwak’.