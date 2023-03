Mathieu van der Poel geeft criticasters lik op stuk in Tirreno-Adriatico: "Ik doe het graag, ik weet dat ik dit kan"

Ondanks dat ze bij Alpecin-Deceuninck de kritiek weg wuifden na hun mindere start was er toch heel wat ontlading na de eerste zege van het seizoen. De nul is eindelijk weg.

Dinsdag zette Van der Poel zich al in de trein van Philipsen, maar toen werd Philipsen nog tweede. Van der Poel kreeg toen op sociale media wat kritiek dat hij eigenlijk geen goede lead-out zou zijn.

Yesterday's #TirrenoAdriatico stage was yet another perfect example of how bad of a lead-out Mathieu van der Poel actually is. He's too strong and often leaves his sprinter behind diving through gaps. Curious what Alpecin will do today...