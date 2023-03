Patrick Lefevere heeft slecht nieuws voor Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen won dinsdag in de Tirreno-Adriatico. Patrick Lefevere heeft echter geen goed nieuws voor zijn renner.

Patrick Lefevere sprak na de ritwinst van Fabio Jakobsen in de Tirreno-Adriatico duidelijke taal over zijn renner. Zo wil hij hem niet meer in Milaan-Sanremo zien starten.

Vorig jaar reed Jakobsen voor het eerst die koers, maar hij deed nooit mee voor de overwinning. Uiteindelijk kwam hij als 86ste over de finish.

“Ik geloof in Fabio, zeer zeker, maar ik geloof niet in zijn kansen in Milaan-Sanremo. De manier waarop ze daar nu koersen en hoe snel ze over de Cipressa en Poggio rijden, dat is gewoon te moeilijk voor hem”, is Lefevere duidelijk.