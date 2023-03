Tom Boonen onthult geheim talent van Patrick Lefevere waarmee hij koersen won: "Alles wordt gebruikt in koers"

Patrick Lefevere is een van de belangrijkste figuren uit het Belgische wielrennen van de afgelopen 30 jaar. Onder meer Tom Boonen looft zijn voormalige baas voor zijn vele talenten.

Tom Boonen is natuurlijk een van de succesvolste renners geweest onder Patrick Lefevere. Maar Boonen maakte in de koers ook gebruik van één van de talenten van Lefevere: zijn olifantengeheugen.

"Hij staat vaak bij een groepje. Als ze met vijf man praten, staat hij erbij en is hij op zijn gsm bezig. Drie dagen later staat hij er nog eens bij en zegt hij: Zeg, die… Dan heeft hij dat allemaal opgepikt en al wat informatie over ingewonnen", zegt Boonen in Patrick Lefevere. Godfather van de koers.

"Op dat vlak is hij een spons. Hij zuigt alles op. Dingen die wij soms zelfs niet horen, waar je licht overheen gaat, pakt hij op en gaat hij links of rechts informeren en dan komt hij toch met een nieuwtje af."

Informatie is geld waard

Boonen wist die weetjes en nieuwtjes graag. "Als ik met Sagan voorop zit en weet dat hij shit heeft thuis, dan weet ik dat hij minder is. Dat is leuk om te weten. Alles wordt gebruikt in koers. Als je informatie hebt over iemand is dat geld waard."

"Dat is super waardevol. Als je weet dat iemand zich niet goed voelt en je bent met vijf vooruit, dan weet je al: die zal niet top zijn vandaag", zegt Boonen nog.