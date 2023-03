Wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk kondigt fantastisch nieuws aan en plant meteen ook al comeback

Ellen van Dijk zal dit seizoen niet in het peloton te zien zijn. De Nederlandse kondigde namelijk aan de ze voor het eerst zwanger is.

Ellen van Dijk (36) deelde het heugelijke nieuws donderdag. "Benjamin (haar partner, red.) en ik zijn super enthousiast om het nieuws te delen dat we ons eerste kind in september verwachten. Het is altijd onze wens geweest om een ​​gezin te stichten en het voelt nu nog steeds een beetje onwerkelijk om deze wens in vervulling te laten gaan."

"Toen vorig jaar de gesprekken over een contractverlenging begonnen, spraken we over mijn ogenschijnlijk tegenstrijdige ambities: ik wil een medaille winnen op de Olympische Spelen in 2024, maar ik wil ook graag een gezin stichten", klinkt het.

"Het team stond meteen open voor beide scenario's en dat was ontzettend hartverwarmend." Bij Trek-Segafredo is momenteel ook Elizabeth Deignan met zwangerschapsverlof na de geboorte van haar tweede kind in september. Zij reed 2022 geen wedstrijd, maar zou begin mei haar comeback maken.

Spelen in Parijs in doel

Op de Spelen in Parijs wil Van Dijk haar comeback maken, want daar wil ze nog iets recht zetten. In 2016 viel ze tijdens de tijdrit en werd ze vierde, in 2021 werd ze niet geselecteerd.

"Samen met Benjamin en trainer Josu zijn we al begonnen met het voorzichtig maken van een gestructureerd plan voor mijn comeback in 2024 en voor Parijs. Ik heb voorlopig niet verder gekeken. We kijken enorm uit naar dit grote avontuur, maar we hebben natuurlijk geen idee hoe het echt gaat worden."