Tom Boonen slaat na eerdere kritiek mea culpa en uit respect voor fietsmerk: "Breekt mijn hart, woorden slecht gekozen"

Met een mea culpa van Tom Boonen kan het stormpje gaan liggen. Zijn kritiek aan een fietsmerk werd niet goed onthaald. Boonen erkent nu dat hij het iets anders had kunnen verwoorden.

Het ging om kritiek op Colnago, fietsleverancier van Pogačar, die oorspronkelijk van Dirk De Wolf kwam. "Als Tadej Pogačar morgen op een fiets van Jumbo-Visma, Ineos of Soudal-Quick Step stapt, is de rest kansloos", zei De Wolf in Wielerclub Wattage. Boonen repliceerde dat Colnago aan een inhaalbeweging bezig is, maar het nog altijd een 'old school'-fiets heeft.

Woorden die bij het fietsmerk in het verkeerde keelgat schoten: Colnago reageerde met een communiqué. "Toen ik jong was, droomde ik ervan om Parijs-Roubaix te winnen op een Colnago. Voor mij staat Colnago voor passie en nalatenschap. Ik heb niets dan respect voor de Colnago-familie en het fietsmerk", verduidelijkt Boonen nu op Instagram.

"Het breekt mijn hart dat mijn woorden slecht gekozen waren in mijn antwoord op de claims van Dirk De Wolf in onze podcast", slaat Boonen mea culpa.