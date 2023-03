Ondanks mindere Tirreno-Adriatico: "Wout van Aert zal de hamer écht bovenhalen in Milaan-Sanremo"

Met Milaan-Sanremo staat zaterdag het eerste Monument van het jaar op het programma. Iljo Keisse verwacht veel van Wout van Aert.

Wout van Aert was nog niet super in Tirreno-Adriatico. Hij eindigde wel twee keer in de top tien van een rit, maar deed nooit echt meer voor een overwinning. Toch verwacht Iljo Keisse hem zaterdag.

Van Aert heeft zich duidelijk weggestoken vindt Iljo Keisse, ploegleider bij Soudal-Quick Step. Van Aert heeft de Tirreno volgens Keisse gebruikt als training, ook omdat hij nog maar net terug kwam van een hoogtestage.

Hamer bovenhalen in Milaan-Sanremo

Ondanks de demonstratie van Tadej Pogačar in Parijs-Nice schuift Keisse Van Aert naar voor als favoriet voor Milaan-Sanremo. "In denk dat hij in Sanremo écht de hamer gaat bovenhalen", zegt Keisse bij Wuyts&Vlaeminck.

"Het zal niet meer om te trainen zijn, maar om te koersen zijn. Ik denk dat er een hele mooie overwinning in zit voor hem", zegt Keisse nog.