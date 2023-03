UAE-manager zag "epische" Tadej Pogačar in Parijs-Nice, maar doet concurrentie ook beven voor toekomst

Tadej Pogačar sloot Parijs-Nice af met drie ritzeges en pakte ook de eindzege. Ook bij zijn ploeg UAE Team Emirates zijn ze onder de indruk.

Parijs-Nice werd gedomineerd door Tadej Pogačar. "De ploeg was de hele week geweldig, maar Tadej was zelfs meer dan dat", zegt sportief manager Joxean Fernández Matxin bij L'Equipe.

"Ik heb niet eens de woorden om zijn prestaties te beschrijven, zeker niet in deze fase van het seizoen. Je moet echt sterk zijn om de slotrit van Parijs-Nice te winnen. Het is er altijd erg zenuwachtig en het speelt zich af op een zeer technisch parcours", zegt Matxin nog.

"Tadej wilde hier graag winnen. Hij woont hier vlakbij (in Monaco, red) en we begrepen dat hij bereid was alles te doen om te winnen. De manier waarop hij het deed was episch", stelt Matxin.

Nog niet op hoogte getraind

En Pogačar lijkt nog niet eens op zijn topniveau te zitten. "Zijn niveau is des te indrukwekkender omdat hij zich deze winter niet op hoogte heeft voorbereid, wat vrij nieuw voor hem is. Hij is een unieke renner, niets verbaast me meer aan hem." De concurrentie is dus nog maar eens gewaarschuwd.