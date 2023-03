Concurrent minder voor Remco Evenepoel: concurrent voor de Ronde van Catalonië past door gezondheidsproblemen

Ben O'Connor heeft voor de Ronde van Catalonië verstek gegeven. Hij heeft last van een buikgriep.

In principe was Ben O'Connor een van de favorieten voor de eindzege in de Ronde van Catalonië, maar hij past voor de Spaanse rittenkoers. Hij heeft last van de buikgriep. Felix Gall is zijn vervanger.

Nochtans reed de Australiër van AG2R-Citroën afgelopen week nog de Tirreno-Adriatico uit. Hij eindigde er 13e, maar door een buikgriep zal hij nu gas moeten terugnemen. Ook neemt hij antibiotica.

Wanneer O'Connor opnieuw zal kunnen koersen, is nog niet duidelijk. O'Connor zet in 2023 alles op de Tour de France. Daar gaat hij net als in 2021 voor een goed klassement, toen hij 4e eindigde en de bergetappe op Tignes won.

Het forfait van O'Connor is goed nieuws voor Remco Evenepoel. Zo moet hij voor de eindzege al met een concurrent minder rekening houden.