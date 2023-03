Dries De Bondt is zelfverzekerd voor Nokere Koerse: "Ik ben helemaal niet bang"

Dries De Bondt is in Nokere Koerse één van de speerpunten van Alpecin-Deceuninck. En hij start ook met ambitie.

Doordat heel wat toppers van Alpecin-Deceuninck Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico reden en zich nu voorbereiden op Milaan-Sanremo, is Dries De Bondt één van de speerpunten in Nokere Koerse.

Samen met de Australische sprinter Kaden Groves is hij de vooruitgeschoven man. "In Nokere durf ik zelfs in een massaspurt mijn kans te pakken tegen de toppers. Ik ben helemaal niet bang voor een sprint op de kasseien. De uitdaging wordt wel om me goed te positioneren in aanloop naar de sprint", zegt De Bondt bij Het Nieuwsblad.

Kleine blessure na Ronde van Drenthe

In de Ronde van Drenthe van afgelopen zondag zat de Bondt ook mee in de kopgroep, maar ging hij op vier kilometer van de streep tegen de grond en moest hij opgeven. In Nokere Koerse wil hij dus revanche nemen.

De Bondt liep wel een gaatje op in zijn hand, wat hem wat hindert bij het sturen. Maar door het natte wegdek in Drenthe schoof De Bondt over het wegdek en vallen de andere schaafwonden nog mee.