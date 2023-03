Intermarché-Circus-Wanty dient Jan Bakelants van antwoord

Intermarché-Circus-Wanty heeft Jan Bakelants van antwoord gediend. De ex-renner van het team heeft zo zijn twijfels over de vorm van Biniam Girmay.

Zaterdag is Biniam Girmay kopman van Intermarché-Circus-Wanty voor Milaan-San Remo. Jan Bakelants twijfelt over de kansen van Girmay in La Primavera. "In de Tirreno-Adriatico presteerde hij vorige week iets minder goed dan verwacht. Ik ben niet van hem overtuigd", klonk het bij Sporza.

Ondertussen reageerde het team bij Sporza. "Toen Girmay in de 4e rit (een heuveletappe, red.) moest lossen, had hij al veel voor het team gewerkt", vertelde performance manager Aike Visbeek. "De etappe was eerder een training voor hem."

Ook zijn ze bij het team tevreden over Girmay: "Over het algemeen vinden we ook dat hij een goede Tirreno-Adriatico heeft gereden. Zo waren er een 3e en 4e plaats in de massasprints."

Visbeek heeft dan ook vertrouwen in de vorm van Girmay en hoe hij het in Milaan-San Remo zal doen. "Na de Trofeo Laigueglia ging hij terug naar Eritrea. Bij hem thuis kan hij in optimale omstandigheden trainen. Conditioneel is hij dan ook in orde, maar wat is dat waard met een Tadej Pogacar op de Cipressa en de Poggio."