Update: Egan Bernal maakt wederoptreden en rijdt andere koers dan de Settimana Coppi e Bartali

Egan Bernal maakt binnenkort zijn wederoptreden. INEOS Grenadiers heeft dat bekendgemaakt. Al zal dat niet in Italië zijn.

De voorbije dagen en weken was er veel te doen om het programma van Egan Bernal. Hij had in de Ronde van San Juan door knieproblemen opgegeven. Sindsdien reed hij geen enkele wedstrijd meer.

Eerst was het plan om Parijs-Nice te rijden, maar uiteindelijk had Bernal nog te veel last van zijn blessures. Daardoor besliste hij en INEOS Grenadiers om zijn rentree uit te stellen.

Eerder op de dag leek het erop dat Bernal aan de start van de Settimana Coppi e Bartali zou staan. De website van de wielerwedstrijd had dat verklapt, maar de Colombiaan zal nu toch niet in Italië terugkeren.

INEOS Grenadiers maakte zijn selectie voor de Ronde van Calalonië (20-26 maart) bekend. Onder meer Egan Bernal prijkt op lijst. Zo zal hij na ruim anderhalve maand opnieuw aan de start van een koers staan.