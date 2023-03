Tom Dumoulin gaat nog wat meer nieuwe uitdagingen aan na wielerpensioen: "Ik heb er zin in"

Tom Dumoulin heeft nog een paar nieuwe uitdagingen gevonden na zijn wielerpensioen. De ex-renner gaat onder meer aan de slag bij de NOS.

Tom Dumoulin hing in augustus van vorig jaar zijn fiets definitief aan de haak. De Nederlander wist nog niet meteen wat hij na zijn wielercarrière wou doen, maar het krijgt nu steeds meer invulling.

Begin maart werd al bekend dat Dumoulin ambassadeur zou worden van het na-Girocriterium van Maastricht. En Dumoulin gaat nu nog wat meer doen.

Voorjaarsklassiekers en Tour

Dumoulin gaat aan de slag bij de NOS als analist. Dumoulin zal aan de finish staan tijdens live-uitzendingen en ook aan tafel zitten in van het programma De Avondetappe.

"Ik ga de voorjaarsklassiekers doen, zoals de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. En ik zal voor een week of twee in de Tour zijn. Ik heb er zin in", zegt Dumoulin nog.