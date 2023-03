Kan Tim Merlier in Glasgow wereldkampioen worden?: "Ik heb de perceptie tegen"

Kan Tim Merlier het WK in Glasgow winnen? Bepaalde analisten denken van niet. Merlier zal alleszins er alles aan doen om het WK te halen.

Tijdens de uitzending van Nokere Koerse zeiden Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer tegen elkaar dat Tim Merlier kandidaat wereldkampioen is. Het WK gaat begin augustus in Glasgow door en de spurters maken kans.

Het panel van de podcast Wielerclub Wattage pikte daarop in. "Merlier is een uitstekende sprinter die in de grote rondes al ritten won, maar zijn motor is niet groot genoeg. Vergeet niet dat het WK 260 km lang is. Hij zal eerder een Gent-Wevelgem winnen. Ook zijn de plekjes voor zo'n WK duur", klonk het.

Merlier reageerde bij Sporza op die uitspraken: "Ik heb inderdaad de perceptie dat ik geen grote motor heb, maar ik boek nog altijd progressie en vergeet niet dat ik nog maar 4 jaar fulltime op de weg rij."

HELPERSROL

Ook probeerde Merlier aan te tonen dat hij geen kleine motor heeft. "In de ritten die ik in Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico won, waren er ook wel wat hoogtemeters. En 2 keer Belgisch kampioen word je ook niet met een kleine motor", aldus Merlier.

Als Merlier de WK-selectie zou halen, vindt Merlier het niet erg om voor een kopman te werken. "In de cross heb ik me al vaak voor een kopman weggecijferd. Het is een rol die ik perfect aankan", besloot hij.