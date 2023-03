Mathieu van der Poel voor Milaan-Sanremo: "Pas als dat gebeurt, ga ik me zorgen maken"

Hoe zit het met de vorm van Mathieu van der Poel voor Milaan-Sanremo? De Nederlander moest in Tirreno-Adriatico enkele keren vroeger dan hem lief was lossen uit het peloton.

De topvorm was er nog niet bij Mathieu van der Poel in de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. "De Tirreno was niet dramatisch, maar ik had er wel liever een paar keer langer aan gehangen. Ik lig er niet wakker van, ik geloof dat die week koers mij beter heeft gemaakt", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad.

De doelen van Van der Poel beginnen ook nu maar, met Milaan-Sanremo als eerste nu. "Pas als ik morgen vroeg zou moeten lossen, ga ik me zorgen maken", stelt Van der Poel.

Vorig jaar reed Van der Poel met Milaan-Sanremo zijn eerste koers van het jaar en toen werd hij meteen derde. In 2021 werd Van der Poel al eens vijfde, bij zijn debuut in 2020 werd hij 13de.

Pogacar zal er vroeg aan beginnen

Ook Van der Poel ziet Pogacar als de grote favoriet voor Milaan-Sanremo. Maar toch denkt Van der Poel dat de Sloveen het niet zo makkelijk zal krijgen om iedereen te lossen op de Poggio.

"Ik denk dat hij niet zal wachten tot het vlakke stuk op het einde van de Poggio. Als hij iedereen wil lossen, zal hij er vroeg aan moeten beginnen", zegt Van der Poel nog.