VOORBESCHOUWING MILAAN-SAN REMO: Wie zijn de favorieten voor het 1e monument van het jaar?

Zaterdag staat het 1e monument van het jaar op het programma. De 114e Milaan-San Remo gaat van start. Matej Mohoric is de titelverdediger.

Al sinds jaar en dag is het parcours van Milaan-San Remo bekend. De renners starten in Milaan en komen bijna 300 km later aan in San Remo. Al ligt dit jaar de start niet aan de Piazza del Duomo, maar in Abbiategrasso. In totaal zullen de renners 294 km moeten overbruggen.

Na de Passo del Turchino komt het peloton aan de Via Aurelia. Via de Capo Mele, Capo Cervo en Capo Berta gaat het richting de finale. Daar zijn de Cipressa en de Poggio de scherprechters. Na de top op de Poggio (op 5,5 km van het einde) gaat het in vliegende vaart richting de Via Roma waar we een opvolger voor Matej Mohoric zoeken.

© photonews

FAVORIETEN

Een landgenoot van Mohoric, Tadej Pogacar, wordt door velen als topfavoriet gezien. Hij domineerde al elke koers waar hij reed: de Jaén Paraiso Interior, de Ruta del Sol en recent ook Parijs-Nice. Overal toonde hij al zijn dominantie en in San Remo kan hij zijn 3e monument uit zijn carrière winnen. Eerder won hij al Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije (2x).

Pogacar zal vooral concurrentie van Wout Van Aert en Mathieu van der Poel kunnen krijgen. Allebei kunnen ze rekenen op hun spurt en bij Jumbo-Visma is Van Aert de absolute kopman. Bij Alpecin-Deceuninck is er ook nog altijd Jasper Philipsen.

© photonews

Bij Soudal Quick-Step is er Julian Alaphilippe waar de ploeg vooral op rekent. Zijn vorm is in stijgende lijn. Bij Lotto Dstny wedden ze op 2 paarden. Zowel Arnaud De Lie als Caleb Ewan kunnen het in de sprint afmaken. Net als Biniam Girmay die bij Intermarché-Circus-Wanty de kopman is. Daarnaast kunnen ze daar ook op Miken Teunissen rekenen.

Daarnaast zijn er nog een hele rist outsiders. Zo zijn er Mads Pedersen en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Mohoric (Bahrain-Victorious), Anthony Turgis (TotalEnergies), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) en Benoît Cosnefroy en Oliver Naesen (AG2R Citroën).

Ten slotte zijn er nog een heleboel renners die op hun sprint rekenen. Dat zijn Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), Bryan Coquard (Cofidis), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Fernando Gaviria (Movistar), Luca Mozzato (Arkéa-Samsic) en Matteo Sobrero (Jayco-AlUla).

ONZE STERREN:

**** Tadej Pogacar

*** Wout Van Aert, Mathieu van der Poel

** Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Mads Pedersen, Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe

* Arnaud Démare, Jasper Stuyven, Benoît Cosnefroy, Caleb Ewan, Biniam Girmay, Alberto Bettiol, Sam Bennett