🎥 Mathieu van der Poel haalt verschroeiend uit op de Poggio en schrijft Milaan-Sanremo op zijn naam

Mathieu van der Poel heeft het eerste monument van het jaar gewonnen. De Nederlander liet iedereen achter op de Poggio en hield stand tot op de meet.

Een klassiek beeld in Milaan-Sanremo. Een vlucht van initieel twee renners kreeg het gezelschap van nog zeven anderen, vooral van de kleinere Italiaanse ploegen. Veel voorsprong kregen ze echter niet, maximaal iets meer dan drie minuten.

Net voor de Cipressa was de kopgroep er echter aan voor de moeite. UAE zat echter niet meteen vooraan op de Cipressa, maar namen uiteindelijk toch het heft in handen met vijf man op kop. Heel veel schade leverde het echter niet op.

Een peloton van meer dan 90 man ging over de top van Cipressa, enkel voor De Lie ging te snel. Het was weer wachten op de Poggio voor spektakel. Daar trok Bahrain-Victorious heel hard door in het begin.

Van der Poel pakt uit en houdt stand

Daarna nam Wellens over met Pogačar in zijn wiel. Toen Wellens aan de kant ging trok Pogačar stevig door en uiteindelijk konden enkel Van der Poel, Van Aert en Ganna volgen. Bijna boven op de trok Van der Poel heel stevig door en dook de afdaling in met 3 seconden voorsprong.

In de afdaling breidde Van der Poel zijn voorsprong uit, Van Aert kreeg het gat niet dicht. Ook in de laatste vlakke 3 kilometer hield Van der Poel stand en won voor Ganna en Van Aert. Pogačar werd vierde.

