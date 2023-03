🎥 Pogačar pakt uit met mooi gebaar richting Van der Poel na Milaan-Sanremo, maar is ook eerlijk in reactie

"Ik heb nergens spijt van. Ik had één doel en dat was aanvallen na de kopbeurt van Tim Wellens, die dat overigens heel goed deed. Ik moet hem daarvoor bedanken, hij heeft mijn aanval echt opgezet", zei Pogačar bij Eurosport.

"Ik was niet sterk genoeg om solo te gaan, dus we bleven met vier over (Pogačar, Van der Poel, Van Aert en Ganna, red.). '"oen kwam Van der Poel met zijn aanval, maar ik kon hem gewoon niet volgen. Hij was gewoon té sterk, ik zat vanaf dat moment helemaal dood", gaf de Sloveen toe.

Andere tactiek levert niets op

"Ik wist dat het lastig zou worden, maar ik trek de komende jaren nog met hoge verwachtingen naar deze koers. Misschien doe ik het dan anders, maar dat deed ik dit jaar ook. Vorig jaar viel ik vier keer aan, deze keer maar één keer."

"De ploeg heeft het heel sterk gedaan, maar Mathieu sprintte simpelweg naar de top. Ik zat helemaal dood en hij had heel snel een gat. Daarna daalde hij ook nog eens beter dan ons, hij sprintte ook echt uit de bochten. De beste heeft gewonnen, en dat zal in de Ronde van Vlaanderen ook zo zijn", besloot Pogačar.

Pogačar feliciteerde Van der Poel meteen na de meet

Mathieu van der Poel deservedly wins - but again I´m also extremely impressed by Tadej Pogacar. Attacks, finishes last of the first four, but still smiles and heartily congratulates van der Poel. Pure class. pic.twitter.com/VX8NOxXdWF