Ploegmaat Van Aert twee maanden na breuk al terug in peloton, sterk Jumbo-Visma gaat concurrentie met Evenepoel aan

Maandag gaat de Ronde van Catalonië van start. De brigade van Jumbo-Visma trekt met Primož Roglič als grote concurrent van Remco Evenepoel van start.

Wilco Kelderman, die normaal gezien de kopman was voor Jumbo-Visma in de Ronde van Catalonië, is er na zijn valpartij in Tirreno-Adriatico niet bij.

Een andere Nederlander, Robert Gesink, is er wel bij. Hij viel in januari in de Tour Down Under en brak daarbij zijn schaambeen. "We zijn inmiddels acht weken verder en ik durf wel te stellen dat ik klaar ben om mijn rentree te maken", zegt Gesink op de ploegwebsite.

Primož Roglič, die Tirreno-Adriatico domineerde met drie ritzeges en de eindwinst, is de kopman bij Jumbo-Visma. De Sloveen wordt wellicht de grote uitdager van wereldkampioen Remco Evenepoel.

Eindklassement het doel

Naast Roglic en Gesink staan ook Steven Kruijswijk, Koen Bouwman, Tobias Foss, Sepp Kuss en Michel Hessmann aan de start voor Jumbo-Visma. De ploeg gaat ook voor het eindklassement.

"We hier zijn met veel renners van het Giro-team in Catalonië. Je kan het als een fantastische generale repetitie zien, vooral ook omdat er veel sterke tegenstanders zijn", zegt Gesink nog.