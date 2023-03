Val met gevolgen?: favoriet komt tijdens de neutralisatie van Milaan-San Remo ten val

Milaan-San Remo is vertrokken. Al gebeurde dat niet zonder slag of stoot. Tijdens de neutralisatie was er een val.

De renners vertrokken om 10 uur in Abiategrasso, voor een tocht van bijna 300 km naar San Remo. Tijdens de neutralisatie was er al meteen een val en topfavoriet Tadej Pogacar lag erbij. Op het 1e zicht leek het een val zonder al te veel erg. Pogacar stond snel weer recht, maar er was een supporter die wat vuil van zijn schouder had moeten vegen. Zo begon het 1e monument van het jaar met een valse noot voor de topfavoriet. Niet ideaal, maar hij lijkt geen last te hebben. Al kan hij die val na bijna 300 km wel bijna voelen.