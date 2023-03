De Nederlandse voorganger van Mathieu van der Poel blijft zich verbazen: "Elke keer zou je denken: het kan niet"

Mathieu van der Poel heeft in Milaan-San Remo Hennie Kuiper opgevolgd. Die laatste blijft zich aan van der Poel verbazen.

In 1985 won Hennie Kuiper Milaan-San Remo. Tot zaterdag was hij de laatste Nederlandse winnaar van La Primavera. Van der Poel won Milaan-San Remo en volgde zo Kuiper op. "Prachtig ik kan me geen betere opvolger wensen", vertelde Kuiper aan Algemeen Dagblad.

Ook blijft Kuiper zich aan van der Poel verbazen. "Hij doet altijd dingen waarvan je denkt: het kan niet", ging Kuiper verder. "Als wielerliefhebber gaat je hart daar sneller van kloppen. Mentaal en fysiek moet je daar zo sterk voor zijn. Hij is een sieraad voor de sport en het is mooi dat hij nu tot de club behoort."

Kuiper heeft niet alleen lof voor zijn Nederlandse opvolger, maar ook voor Wout Van Aert en Tadej Pogacar: "We worden de laatste jaren door al die mannen echt verwend. Je gunt ze allemaal het succes, maar ik ben toch blij dat uiteindelijk van der Poel gewonnen heeft."