Remco Evenepoel krijgt in de Ronde van Catalonië stevige concurrentie: "Laat ze maar komen"

Remco Evenepoel start maandag in de Ronde van Catalonië. Dat is zijn volgende halte richting de Giro. Al zal hij stevige concurrentie krijgen.

Vanaf 20 tot en met 26 maart probeert Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië voor een rit en het podium in het algemeen klassement te gaan. Catalonië is de volgende koers in zijn Giro-voorbereiding.

De Ronde van Catalonië kan met een stevig deelnemersveld uitpakken. Zo staan ook Primoz Roglic, Joao Almeida, Adam Yates, Jai Hindley, Egan Bernal, Mikel Landa, Geraint Thomas, Romain Bardet en Richard Carapaz aan de start.

Dat deelnemersveld schrikt Evenepoel niet af. Zeker ook de aanwezigheid van Roglic niet. "Waarom zou ik het duel met hem niet mogen aangaan", vroeg Evenepoel zich bij Sporza af. "Hoe beter de tegenstand, hoe beter ik weet waar ik sta. Van mij mogen ze allemaal naar Catalonië komen. Ik mag geen schrik hebben om het duel aan te gaan."

Over zijn vorm is Evenepoel tevreden: "Die is beter dan vorige maand in de UAE Tour. Met mijn kracht zit het goed. Zelfs beter dan verwacht. Er moet wel nog een beetje gewicht af, maar dat is een kwestie van tijd en finetunen via de hoogtestages voor een grote ronde."